Вдова Караченцова назвала гонорар Прокловой за рассказ о домогательствах

Москва, 12 мая. Вдова актера Николая Караченцова, заслуженная артистка РФ Людмила Поргина считает, что актрисе Елене Прокловой заплатили за рассказ о домогательствах в эфире канала НТВ.

Проклова стала гостьей одного из выпусков шоу «Секрет на миллион», в котором сообщила, что к ней приставал известный артист, когда ей было 15 лет. Актриса снималась с этим мужчиной в одном фильме.

По мнению Поргиной, говорить о домогательствах артистке следовало тогда, а не сейчас. Вдова Караченцова уверена, что Проклова могла найти защиту в лице директора картины или других людей.

«Мне ее жалко, но в первую очередь потому, что она все это теперь высказала, и особенно горько, что мы это все услышали накануне Светлой Пасхи. И это было сказано не бескорыстно, за гонорар в 1 миллион рублей», — отметила Поргина.

Актриса считает, что 67-летняя Проклова поступилась честью и совестью, передает Wday.ru. Пережившая домогательства артистка не сможет заплатить богу, чтобы он простил ее за такие откровения, добавила вдова Караченцова.

Елена Проклова рассказывала, что впервые столкнулась с домогательствами в 12 лет на съемках фильма «Снежная королева». Актер из этой ленты Валерий Никитенко пришел в ярость из-за ее откровений.