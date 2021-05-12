Курс доллара к рублю остался неизменным на старте торгов Мосбиржи

Москва, 12 мая. Биржевая стоимость нацвалюты США не изменилась по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составила 74,11 рубля. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс евро при этом продемонстрировал рост на 0,75 копейки. В настоящий момент, по данным торговой площадки, европейская валюта торгуется по 90,05 рубля за единицу.

Главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман озвучил условия, при которых доллар может подешеветь до 50 рублей. Одним из них он назвал изменение отношений с Западом. Другим фактором падения американской валюты может стать полный отказ от угрозы санкций. Роль может сыграть также увеличение цен на нефть.