Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
12 мая 11:37
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
11:36
Общество
«Этот день в истории». Что произошло 12 мая, праздники, факты, люди
11:35
Происшествия
Один из пилотов упавшего мотодельтаплана скончался в Перми
11:34
Происшествия
Дачники устроили стрельбу из-за громкой музыки в Петербурге
11:33
Армия
NI: настоящий «робот-убийца» скоро встанет на защиту России
11:33
Общество
Магадан переведет все школы региона под охрану Росгвардии
11:32
Экономика
Юрист рассказал, почему клиенты Сбербанка чаще других страдают от мошенников
11:31
Политика
Россия указала на отсутствие прямых контактов между РФ и США по Арктике
11:29
Спорт
Российская синхронистка Субботина выиграла золото чемпионата Европы
11:29
Политика
Супруга Медведчука нашлась в Хорватии после событий на Украине
11:28
Происшествия
Вор украл через форточку мебельного склада в Петербурге 1 млн рублей
11:27
Экономика
Венесуэльская PDVSA планирует привлечь 77,6 млрд долларов инвестиций
11:25
Шоу-бизнес
Филипп Киркоров передал сыну неприятную фобию
11:24
Происшествия
Похороны погибших при стрельбе в гимназии начались в Казани
11:23
Общество
Мишустин заявил о планах нарастить темпы строительства школ в России
11:21
Политика
Украинский политик Лесик рассказал о стремлении Харькова наладить сотрудничество с РФ
11:21
Армия
Дандыкин рассказал, чем обернутся для США провокации против России в Черном море
11:19
Экономика
«Торговаться можно и нужно»: житель Сочи рассказал туристам, как сэкономить на отдыхе
11:19
Шоу-бизнес
Анастасия Макеева заступилась за бросившего семью возлюбленного
11:18
Общество
Оперштаб обновил статистику по коронавирусу в России на 12 мая
11:18
Происшествия
Вице-премьер Татарстана назвала правильными действия детей и учителей школы №175
Все новости

Алжир и Россия обсудили укрепление торговых отношений

Весь мир
Алжир и Россия обсудили укрепление торговых отношений
maxpixel.net  / 

Алжир, 11 мая. Министр финансов Алжира Айман ибн Абдуррахман выразил стремление укреплять двусторонние отношения с Россией в экономической и торговой сферах путем углубления контактов между предпринимателями.

Об этом чиновник заявил во время встречи с послом России в Алжире Игорем Беляевым, с которым обсудил положение дел в сфере экономического сотрудничества и партнерства между двумя странами.

Обе стороны отметили позитивное развитие двустороннего сотрудничества за последние годы, а также необходимость расширения торгового обмена и роста инвестиций в производственном секторе. Представители двух стран обсудили проведение следующей сессии Смешанной межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, которая состоится в Алжире, и выдвинули свои предложения по срокам ее организации.

«Предстоящая встреча представляет собой возможность подтвердить желание двух стран продвигаться вперед в своем стратегическом партнерстве путем укрепления двусторонних правовых и договорных рамок и изучения возможностей нового партнерства», — добавлено в заявлении Министерства финансов.

Кроме того, достигнута договоренность увеличить количество встреч между предпринимателями обеих стран с целью изучения инвестиционных возможностей в различных сферах деятельности.

Алжир и Россия заключили соглашение о создании Смешанной межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству в июне 1993 года. Последнее, девятое ее заседание состоялось в январе 2019 года в Москве. 

россия алжир
Комментировать
Самое популярное
Шахназаров зеркально ответил актеру Назарову на критику парада Победы
Общество 235014 9 мая 2021
Шахназаров зеркально ответил актеру Назарову на критику парада Победы
Британцы обратили внимание на одно слово праздничной речи Путина по случаю Дня Победы
Общество 228423 10 мая 2021
Британцы обратили внимание на одно слово праздничной речи Путина по случаю Дня Победы
Погибшая в Казани учительница английского активно вела Instagram
Происшествия 140267 11 мая 2021
Погибшая в Казани учительница английского активно вела Instagram
«Супераншлаг» на Крымском мосту вызвал бурную реакцию у завистливых украинцев
Политика 110772 10 мая 2021
«Супераншлаг» на Крымском мосту вызвал бурную реакцию у завистливых украинцев
Устроивший нападение на казанскую школу стрелок «хвастался» своей датой рождения
Происшествия 101721 11 мая 2021
Устроивший нападение на казанскую школу стрелок «хвастался» своей датой рождения
Все новости / Весь мир / Алжир и Россия обсудили укрепление торговых отношений
Рейтинг@Mail.ru