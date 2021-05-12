Алжир и Россия обсудили укрепление торговых отношений

Алжир, 11 мая. Министр финансов Алжира Айман ибн Абдуррахман выразил стремление укреплять двусторонние отношения с Россией в экономической и торговой сферах путем углубления контактов между предпринимателями.

Об этом чиновник заявил во время встречи с послом России в Алжире Игорем Беляевым, с которым обсудил положение дел в сфере экономического сотрудничества и партнерства между двумя странами.

Обе стороны отметили позитивное развитие двустороннего сотрудничества за последние годы, а также необходимость расширения торгового обмена и роста инвестиций в производственном секторе. Представители двух стран обсудили проведение следующей сессии Смешанной межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, которая состоится в Алжире, и выдвинули свои предложения по срокам ее организации.

«Предстоящая встреча представляет собой возможность подтвердить желание двух стран продвигаться вперед в своем стратегическом партнерстве путем укрепления двусторонних правовых и договорных рамок и изучения возможностей нового партнерства», — добавлено в заявлении Министерства финансов.

Кроме того, достигнута договоренность увеличить количество встреч между предпринимателями обеих стран с целью изучения инвестиционных возможностей в различных сферах деятельности.

Алжир и Россия заключили соглашение о создании Смешанной межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству в июне 1993 года. Последнее, девятое ее заседание состоялось в январе 2019 года в Москве.