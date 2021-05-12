Исследование показало необходимую для счастья сумму денег

Москва, 12 мая. Россиянам в среднем нужно 173 тысячи рублей в месяц, чтобы чувствовать себя счастливыми. Соответствующие данные опубликовали в исследовании сервиса SuperJob.

В исследовании приняли участие 2,5 тысячи совершеннолетних граждан из разных уголков страны, в том числе городов-миллионников и полумиллионников. Мужчинам для счастья в среднем нужно больше денег, чем женщинам.

Выяснилось, что самое «дорогое» счастье у жителей Москвы – 224 тысячи рублей в месяц. Не меньше «аппетиты» во Владивостоке – 200 тысяч, а также в Ростове-на-Дону и Санкт-Петербурге – 195 тысяч и 183 тысячи рублей соответственно. Самыми скромными оказались россияне из Кирова – 132 тысячи, Оренбурга – 136 тысяч и Липецка – 137 тысяч рублей в месяц.

Ранее аналитики инвесткомпании Realiste перечислили районы Москвы с завышенными ценами на жилье. Самым дорогим оказался район у станции метро «Тульская».