Британский МИД выступил с антироссийским заявлением по киберпространству

Лондон, 12 мая. Россия и Китай пытаются «подорвать» демократические основы через киберпространство. С таким заявлением выступил глава британского МИД Доминик Рааб.

По словам министра, так называемые враждебные государства якобы действуют против основ мирового сообщества и демократии. Россия и Китай обязаны привлекать преступников к ответственности, а не «покрывать» их, сказал Рааб.

Сейчас необходимо выяснить, как можно защититься от авторитарных режимов в киберпространстве, подчеркнул британский дипломат.

Как стало известно ранее, главы МИД Великобритании и Германии планируют вместе реагировать на действия России.