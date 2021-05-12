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Британский МИД выступил с антироссийским заявлением по киберпространству

  /   Обновлено: 12 мая 2021 09:16
Политика
Британский МИД выступил с антироссийским заявлением по киберпространству
pixabay.com

Лондон, 12 мая. Россия и Китай пытаются «подорвать» демократические основы через киберпространство. С таким заявлением выступил глава британского МИД Доминик Рааб.

По словам министра, так называемые враждебные государства якобы действуют против основ мирового сообщества и демократии. Россия и Китай обязаны привлекать преступников к ответственности, а не «покрывать» их, сказал Рааб.

Сейчас необходимо выяснить, как можно защититься от авторитарных режимов в киберпространстве, подчеркнул британский дипломат.

Как стало известно ранее, главы МИД Великобритании и Германии планируют вместе реагировать на действия России.

великобритания мид киберпространство
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