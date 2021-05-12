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Уроки казанской трагедии обсудят в медиацентре «Патриот»

  /   Обновлено: 12 мая 2021 10:06
Происшествия
Уроки казанской трагедии обсудят в медиацентре «Патриот»
ТАСС  /  Алеев Егор

 

В среду, 12 мая, в 16:30 в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» эксперты расскажут о возможных законодательных и общественных последствиях трагедии в 175-й гимназии города Казани.

Напомним, вооруженный 19-летний преступник в минувший вторник атаковал гимназию, убив девять и ранив свыше 30 человек.

Реакцией на это преступление стали предложения еще больше ужесточить требования к покупателям гражданского оружия. Предлагается также ограничить его ассортимент. Высказываются мнения о необходимости наказывать психиатров, вовремя не распознавших у пациентов шизофрению и другие отклонения. Есть предложения по запрету жестоких компьютерных игр, анонимности в Сети, и т. п.

Наиболее массовое и логичное требование — обеспечить российские школы квалифицированной и вооруженной охраной из сотрудников Росгвардии, причем за бюджетный счет, а не по расценкам этой государственной организации. Именно эта мера, по мнению наблюдателей, может реально повысить уровень безопасности в российских школах.   

Логично также сравнить методику охраны школ в России и других странах мира.

Мы обсудим эти и другие вопросы со специалистами: юристами, психиатрами, чиновниками, общественными деятелями.

Прямой эфир пройдет здесь.

Архив материалов и онлайн-трансляций — здесь.

Медиагруппа «Патриот» и Федеральное агентство новостей (ФАН) приглашают к онлайн-участию в пресс-конференциях журналистов всех СМИ, вне зависимости от политических пристрастий.

Контакты пресс-центра «Патриот»: 197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5. Пишите нам: presscenter@mediapatriot.ru

Для связи в WhatsApp и Telegram: +7 960 243 8894

Для звонков: +7 999 214 8054

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