Банки заявили о готовности блокировать деньги на счетах кибермошенников

Москва, 12 мая. Банки поддерживают предложение ЦБ РФ замораживать на счетах кибермошенников похищенные деньги, чтобы упростить их возврат пострадавшим, показал опрос кредитных организаций.

Банк России хочет, чтобы средства оперативно замораживались на счете, а их конечная судьба решалась в ускоренном судебном порядке. О поддержке инициативы заявил руководитель отдела информационной безопасности Райффайзенбанка Денис Камзеев. Зампред Совкомбанка Олег Машталяр отметил, что, кроме регуляторных мер, нужно для повышения финансовой грамотности населения проводить масштабную работу.

Позицию регулятора также разделили представители других, опрошенных РИА Новости, банков.

Ранее эксперт по компьютерной криминалистике Анастасия Баринова рассказала, как вывести телефонного мошенника на чистую воду. По словам специалиста, существует несколько способов защиты от злоумышленников.