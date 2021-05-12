В израильском городе Лод ввели чрезвычайное положение. События дня

В израильском Лоде ввели режим ЧП
В Израиле в городе Лод, в котором проживает значительная доля арабского населения, объявлено чрезвычайное положение из-за массовых беспорядков. Правительство решило перебросить в город дополнительные батальоны пограничной полиции. Ранее беспорядки также возобновились в районе Шейх Джаррах и на Храмовой горе в Восточном Иерусалиме. Ввести чрезвычайное положение просил мэр города Яир Ревиво.
«Весь Израиль должен знать, это полная потеря контроля. Это немыслимо. Горят синагоги, подожжены сотни машин. Сотни арабских головорезов бродят по улицам. В Лоде разразилась гражданская война», — сообщил он.
Причиной беспорядков в Иерусалиме стал запрет израильской полиции собираться на ступенях у Дамасских ворот, а также решение суда о выселении нескольких арабских семей из квартала Шейх Джаррах.
Турция отменит обязательные ПЦР-тесты для туристов из 16 стран
Global Look Press / Mustafa Kaya/Xinhua
Стало известно, что власти Турции приняли решение с 15 мая изменить правила въезда для путешественников. Решено отменить обязательные ПЦР-тесты на COVID-19 для туристов из 16 стран. Об этом сообщает министерство здравоохранения страны. Россия в этот список не вошла. Напомним, Россия с 15 апреля по 1 июня ограничила авиасообщение с Турцией из-за резкого роста заболеваемости коронавирусом. До 17 мая в Турции продолжает действовать жесткий локдаун.
В Индии потребовали прекратить сброс тел умерших в Ганг
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Власти Индии потребовали немедленно прекратить сброс в реку Ганг тел умерших, сообщил глава министерства по управлению водными ресурсами Индии Гаджендра Сингх Шекхават. Ранее сообщалось, что жители индийского штата Бихар сообщили об обнаружении в реке останков около 100 человек, предположительно, это могут быть тела погибших от коронавируса. Как считают местные жители, причиной сброса тел в Ганг являются высокая стоимость кремации или самостоятельной организации погребальных костров на фоне рекордных показателей заболеваемости COVID-19 по всей Индии. Национальная миссия по очистке Ганга, которая следит за состоянием реки и ее притоков, опубликовала правила действий в сложившейся ситуации. Также организация потребовала от местных властей в ближайшие две недели представить отчет о проведенных работах.
В центре Екатеринбурга машина въехала в толпу людей
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Два автомобиля столкнулись в центре Екатеринбурга, после чего один из них въехал в толпу людей. По данным экстренных служб, в результате ЧП пострадали семь человек, включая двоих детей. Сейчас сотрудники ГИБДД работают на месте происшествия. Обстоятельства аварии выясняются.