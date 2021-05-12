В израильском городе Лод ввели чрезвычайное положение. События дня

В израильском Лоде ввели режим ЧП

В Израиле в городе Лод, в котором проживает значительная доля арабского населения, объявлено чрезвычайное положение из-за массовых беспорядков. Правительство решило перебросить в город дополнительные батальоны пограничной полиции. Ранее беспорядки также возобновились в районе Шейх Джаррах и на Храмовой горе в Восточном Иерусалиме. Ввести чрезвычайное положение просил мэр города Яир Ревиво.

«Весь Израиль должен знать, это полная потеря контроля. Это немыслимо. Горят синагоги, подожжены сотни машин. Сотни арабских головорезов бродят по улицам. В Лоде разразилась гражданская война», — сообщил он.

Причиной беспорядков в Иерусалиме стал запрет израильской полиции собираться на ступенях у Дамасских ворот, а также решение суда о выселении нескольких арабских семей из квартала Шейх Джаррах.