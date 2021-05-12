Софи Тернер с мужем пытается завести второго ребенка

Вашингтон, 12 мая. Актриса Софи Тернер, недавно родившая первенца, снова пытается стать мамой. При этом они с мужем прошли вакцинацию от коронавируса.

Здоровье и фигура девушки после первых родов полностью восстановились, что естественно в возрасте 25 лет. Сейчас же знаменитая пара пытается завести второго ребенка и полностью следует рекомендациям в условиях пандемии: не выходят из дома без крайней необходимости, сообщает US Weekly.

Сейчас 31-летний фронтмен поп-группы Jonas Brothers Джо Джонас, супруг Софи, активно помогает жене ухаживать за ребенком. Он, как артист, столкнулся с проблемой временной безработицы, так как концерты отменили. Поэтому муж с женой выходят только в супермаркет, занимаются дочерью Уиллой и проводят все время вместе.

Недавно Тернер опубликовала в Instagram архивные фото со свадьбы, которая прошла тайком еще во время съемок сериала «Игра престолов». На снимках пара в окружении друзей веселится в бассейне.