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Софи Тернер с мужем пытается завести второго ребенка

Шоу-бизнес
Софи Тернер с мужем пытается завести второго ребенка
wikipedia.org  /  Gage Skidmore / CC BY-SA 3.0

Вашингтон, 12 мая. Актриса Софи Тернер, недавно родившая первенца, снова пытается стать мамой. При этом они с мужем прошли вакцинацию от коронавируса.

Здоровье и фигура девушки после первых родов полностью восстановились, что естественно в возрасте 25 лет. Сейчас же знаменитая пара пытается завести второго ребенка и полностью следует рекомендациям в условиях пандемии: не выходят из дома без крайней необходимости, сообщает US Weekly.

Сейчас 31-летний фронтмен поп-группы Jonas Brothers Джо Джонас, супруг Софи, активно помогает жене ухаживать за ребенком. Он, как артист, столкнулся с проблемой временной безработицы, так как концерты отменили. Поэтому муж с женой выходят только в супермаркет, занимаются дочерью Уиллой и проводят все время вместе.

Недавно Тернер опубликовала в Instagram архивные фото со свадьбы, которая прошла тайком еще во время съемок сериала «Игра престолов». На снимках пара в окружении друзей веселится в бассейне.

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