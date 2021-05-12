Треть россиян собирается отказаться от летнего отпуска из-за цен на билеты

Москва, 12 мая. Почти треть россиян (31%) собирается отказаться от планов на отпуск летом из-за страха загруженности российских курортов.

Также их смущает возможная высокая стоимость билетов. Также россияне опасаются, что окажутся закрыты границы большинства стран (19%) или нагрянет высокий курс доллара (16%), сообщает РИА Новости.

«Это меньше, чем в пандемийном 2020 году, когда, по данным исследований, без летнего отдыха решили обойтись более половины россиян», — отметили авторы исследования.

Еще 14% не рискуют путешествовать в условиях сложной эпидемиологической обстановки, а 11% участников опроса не смогут оплатить себе отпуск и поездки.

Недавно глава Европейской ассоциации по туризму ETOA Том Дженкинс рассказал, когда стоит ожидать возрождения европейского туризма и возвращения к допандемийным показателям. По его словам, в октябре или ноябре ситуация должна почти полностью прийти в норму.