Глоба назвал знаки зодиака, которых ждет много проблем этим летом

Москва, 12 мая. Астролог Павел Глоба рассказал, каким пяти знакам зодиака придется несладко этим летом.

Для Водолеев лето станет своеобразным «тренировочным плацдармом» перед осенним периодом, когда им предстоит переосмыслить свою жизнь и многое изменить. Также представителям этого знака стоит опасаться мошенников.

Тельцы, Близнецы и Раки не отдохнут как следует. Им предстоит много работать ради достижения долгожданного отдыха летом. Девам и Тельцам астролог также настоятельно рекомендует беречь здоровье и не обострять хронические болезни.

Китайские астрологи недавно рассказали, каким трем знакам зодиака в первый месяц лета улыбнется удача. Одни из них — родившиеся в год Крысы.