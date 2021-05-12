В США хотят казнить стрелка, который убил сотрудниц массажного салона

Атланта, 12 мая. Прокурор штата Джорджия будет добиваться смертной казни для убийцы Роберта Аарона Лонга, который застрелил восемь человек в азиатских массажных салонах.

Ранее американцу было предъявлено обвинение по четырем статьям об убийстве и одной — о нападении при отягчающих обстоятельствах. В судебном иске прокурор округа Фултон Фани Уиллис заявила, что Лонг застрелил четырех женщин в Атланте из-за их расы, национального происхождения и пола. Об этом сообщает Reuters.

«Леди Справедливость в этом сообществе слепа. Не имеет значения ваша этническая принадлежность, не имеет значения, с какой стороны вы пришли, не имеет значения ваше богатство. С вами будут обращаться как с личностью, обладающей ценностью», — отметила Уиллис в ходе пресс-конференции.

Она добавила, что в случае с Робертом Аароном Лонгом она будет настаивать на казни. Она считает это наиболее справедливым наказанием.

«Смертная казнь никогда не бывает легкой. Это долгое путешествие. И поэтому самым большим препятствием будет просто выносливость, но некоторые путешествия стоит предпринять», — подчеркнула Уиллис, добавив, что она пришла к этому решению после того как провела время с семьями жертв и изучила доказательства.

Ранее стало известно, что в результате стрельбы в отеле Финикса (штат Аризона, США) погиб один человек.