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Картину Бэнкси продали за 1,7 млн долларов на аукционе в Нью-Йорке

Общество
Картину Бэнкси продали за 1,7 млн долларов на аукционе в Нью-Йорке
newinform.com  /  Лилия Козлова

Нью-Йорк, 12 мая. Картина британского уличного художника Бэнкси под названием «Смейся сейчас, но однажды править будем мы» была продана за сумму более 2 млн долларов.

Торги проходили в Нью-Йорке. Окончательная цена лота составила 1,7 млн долларов, но будущему владельцу с учетом дополнительных расходов придется заплатить 2,070 млн долларов.

Работа анонимного художника из Бристоля была куплена предыдущим владельцем в 2007 году в Европе. Об этом сообщили на сайте аукционного дома Christie's.

Сообщалось, что работу уличного британского художника Бэнкси «Love is in the Air» можно купить за криптовалюту. Представители аукционного дома Sotheby's сообщили, что произведение можно приобрести за биткоин или эфириум.

Бэнкси аукцион картины
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Все новости / Общество / Картину Бэнкси продали за 1,7 млн долларов на аукционе в Нью-Йорке
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