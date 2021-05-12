Новые законы о садоводствах, дорогах и лесах обсудят в медиацентре «Патриот»

В среду, 12 мая, в 15:00 в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» пройдет брифинг Игоря Риммера, председателя межрегионального «Союза садоводов, огородников и дачников Санкт-Петербурга и Ленинградской области».

В ходе брифинга будут рассмотрены вопросы правоприменительной практики последних законов, регулирующих сбор ягод и грибов, валежника, обустройства дорог и садоводств.

Также мы обсудим судьбу поправок в Земельный кодекс, которые прописывают, что публичный сервитут в отношении мест общего пользования, оказавшихся на частной земле, устанавливается в обязательном порядке и является безвозмездным. Насколько в России работает публичный сервитут — право пользования чужой землей?

Есть и другая сторона проблемы. Часто новые собственники сами создают инфраструктуру, которой раньше не было. Допустим, строят дорогу. По словам экспертов, в такой ситуации люди имеют право перекрыть общий доступ. Если дорога построена за счет средств граждан, то она частная. Следовательно, использование такой дороги допускается только по соглашению с собственниками или по решению суда.

Насколько верны подобные трактовки и как следует решать подобные конфликты, мы обсудим в пресс-центре Медиагруппы «Патриот». Гость студии — Игорь Риммер.

Прямой эфир пройдет здесь.

Архив материалов и онлайн-трансляций — здесь.

Медиагруппа «Патриот» и Федеральное агентство новостей (ФАН) приглашают к онлайн-участию в пресс-конференциях журналистов всех СМИ, вне зависимости от политических пристрастий.

Контакты пресс-центра «Патриот»:

197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5.

Пишите нам: presscenter@mediapatriot.ru

Для связи в WhatsApp и Telegram: +7 960 243 8894

Для звонков: +7 999 214 8054