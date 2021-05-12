Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
12 мая 10:06
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
10:04
Политика
Глава ЛНР рассказал о нежелании Донбасса мириться с беззаконием и фашизмом
10:02
Политика
Комитет Госдумы рекомендовал ужесточить правила выдачи лицензий на оружие
10:02
Происшествия
Все жертвы трагедии в казанской школе погибли от огнестрельных ранений
10:00
Общество
Премодерацию в интернете предложили ввести в России
09:59
Экономика
Перечислены районы Москвы с максимально выросшими ценами на жилье
09:53
Экономика
Просроченная задолженность россиян выросла до 1,023 трлн рублей
09:49
Происшествия
В соцсетях массово выражают соболезнования родным заслонившей ребенка учительницы в Казани
09:48
Общество
Москвичей предупредили об отключении отопления
09:46
Общество
Очередной антирекорд смертности от COVID-19 зафиксировали в Индии
09:46
Экономика
Обновление оборудования по переработке мусора может обойтись в 1,1 млрд рублей
09:44
Шоу-бизнес
Миро сравнила Тодоренко с Ольгой Бузовой после госпитализации Топалова
09:37
Общество
Тюменские медики прооперировали 13-летнюю девочку с гигантскими образованиями
09:37
Общество
Запашный рассказал, за сколько купил слона из зоопарка
09:35
Экономика
Минпромторг рассчитывает решить проблему дефицита электроники для авто к осени
09:34
Политика
МИД России не исключил попытки ряда стран негативно влиять на выборы в Госдуму
09:33
Общество
Власти Сан-Марино предлагают туристам приезжать на вакцинацию «Спутником V»
09:33
Происшествия
Лайнер с Бастрыкиным вылетел в Казань
09:32
Общество
ВОЗ заявила о повышенной степени опасности мутации COVID-19 из Индии
09:32
Общество
Праздник корюшки в Петербурге отменили из-за коронавируса
09:22
Шоу-бизнес
Вдова Караченцова назвала гонорар Прокловой за рассказ о домогательствах
Все новости

Новые законы о садоводствах, дорогах и лесах обсудят в медиацентре «Патриот»

  /   Обновлено: 12 мая 2021 10:03
Общество
Новые законы о садоводствах, дорогах и лесах обсудят в медиацентре «Патриот»
pixabay.com  / 

В среду, 12 мая, в 15:00 в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» пройдет брифинг Игоря Риммера, председателя межрегионального «Союза садоводов, огородников и дачников Санкт-Петербурга и Ленинградской области».

В ходе брифинга будут рассмотрены вопросы правоприменительной практики последних законов, регулирующих сбор ягод и грибов, валежника, обустройства дорог и садоводств.

Также мы обсудим судьбу поправок в Земельный кодекс, которые прописывают, что публичный сервитут в отношении мест общего пользования, оказавшихся на частной земле, устанавливается в обязательном порядке и является безвозмездным. Насколько в России работает публичный сервитут — право пользования чужой землей?

Есть и другая сторона проблемы. Часто новые собственники сами создают инфраструктуру, которой раньше не было. Допустим, строят дорогу. По словам экспертов, в такой ситуации люди имеют право перекрыть общий доступ. Если дорога построена за счет средств граждан, то она частная. Следовательно, использование такой дороги допускается только по соглашению с собственниками или по решению суда.

Насколько верны подобные трактовки и как следует решать подобные конфликты, мы обсудим в пресс-центре Медиагруппы «Патриот». Гость студии — Игорь Риммер.

Прямой эфир пройдет здесь.

Архив материалов и онлайн-трансляций — здесь.

Медиагруппа «Патриот» и Федеральное агентство новостей (ФАН) приглашают к онлайн-участию в пресс-конференциях журналистов всех СМИ, вне зависимости от политических пристрастий.

Контакты пресс-центра «Патриот»:

197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5.

Пишите нам: presscenter@mediapatriot.ru

Для связи в WhatsApp и Telegram: +7 960 243 8894

Для звонков: +7 999 214 8054

россия садоводство садоводы
Комментировать
Самое популярное
Шахназаров зеркально ответил актеру Назарову на критику парада Победы
Общество 229520 9 мая 2021
Шахназаров зеркально ответил актеру Назарову на критику парада Победы
Британцы обратили внимание на одно слово праздничной речи Путина по случаю Дня Победы
Общество 208560 10 мая 2021
Британцы обратили внимание на одно слово праздничной речи Путина по случаю Дня Победы
Погибшая в Казани учительница английского активно вела Instagram
Происшествия 126867 11 мая 2021
Погибшая в Казани учительница английского активно вела Instagram
«Супераншлаг» на Крымском мосту вызвал бурную реакцию у завистливых украинцев
Политика 105543 10 мая 2021
«Супераншлаг» на Крымском мосту вызвал бурную реакцию у завистливых украинцев
Польские эксперты назвали выступление Путина на параде Победы международным посланием
Политика 96257 10 мая 2021
Польские эксперты назвали выступление Путина на параде Победы международным посланием
Все новости / Общество / Новые законы о садоводствах, дорогах и лесах обсудят в медиацентре «Патриот»
Рейтинг@Mail.ru