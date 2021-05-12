Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
12 мая 10:06
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
10:02
Политика
Комитет Госдумы рекомендовал ужесточить правила выдачи лицензий на оружие
10:02
Происшествия
Все жертвы трагедии в казанской школе погибли от огнестрельных ранений
10:00
Общество
Премодерацию в интернете предложили ввести в России
09:59
Экономика
Перечислены районы Москвы с максимально выросшими ценами на жилье
09:53
Экономика
Просроченная задолженность россиян выросла до 1,023 трлн рублей
09:49
Происшествия
В соцсетях массово выражают соболезнования родным заслонившей ребенка учительницы в Казани
09:48
Общество
Москвичей предупредили об отключении отопления
09:46
Общество
Очередной антирекорд смертности от COVID-19 зафиксировали в Индии
09:46
Экономика
Обновление оборудования по переработке мусора может обойтись в 1,1 млрд рублей
09:44
Шоу-бизнес
Миро сравнила Тодоренко с Ольгой Бузовой после госпитализации Топалова
09:37
Общество
Тюменские медики прооперировали 13-летнюю девочку с гигантскими образованиями
09:37
Общество
Запашный рассказал, за сколько купил слона из зоопарка
09:35
Экономика
Минпромторг рассчитывает решить проблему дефицита электроники для авто к осени
09:34
Политика
МИД России не исключил попытки ряда стран негативно влиять на выборы в Госдуму
09:33
Общество
Власти Сан-Марино предлагают туристам приезжать на вакцинацию «Спутником V»
09:33
Происшествия
Лайнер с Бастрыкиным вылетел в Казань
09:32
Общество
ВОЗ заявила о повышенной степени опасности мутации COVID-19 из Индии
09:32
Общество
Праздник корюшки в Петербурге отменили из-за коронавируса
09:22
Шоу-бизнес
Вдова Караченцова назвала гонорар Прокловой за рассказ о домогательствах
09:20
Общество
«Стенограффия» из Екатеринбурга спасла бродячего пса от ампутации лапы
Все новости

«Клоунесса!»: Волочкова закрыла очередным шпагатом лицо возможного Олега

Шоу-бизнес
«Клоунесса!»: Волочкова закрыла очередным шпагатом лицо возможного Олега
Prt Scr instagram.com  /  @volochkova_art

Мале, 12 мая. Балерина Анастасия Волочкова вновь вызвала у фанатов волну вопросов о своем возлюбленном. Она опубликовала очередное фото в шпагате, сделанном практически на его лице.

Снимок знаменитость выложила у себя в Instagram. Поклонники сразу же бросились рассуждать, кто стоит спиной к камере и прячет нос в животе балерины. Дело в том, что накануне Волочкова разочаровалась в таинственном любовнике и также посвятила этому очередной пост.

«Я поплакала от разочарования... В мужчинах я всегда ценю такие качества, как благородство и мужество. Я и сама совершаю ошибки в жизни. Я человек, и мне свойственно ошибаться, как и всем», — туманно написала артистка.

Однако же сейчас она вновь летает в объятиях плечистого ухажера. Шпагат, по ее мнению, стал прекрасным началом солнечного мальдивского дня.

«Что опять?! Вчера ж с ним прощалась?! Он вернулся? Это Олег? Или это не Олег? Или это другой Олег?! Ничего не понимаю», – нетерпеливо интересуется фанатка.

Недавно поклонники назвали Волочкову Гераклом после очередной фотографии в новом бикини. Подписчики отмечают неправильную форму тела артистки, отмечая, что она мужеподобная. Также комментаторы указали и на отсутствие ягодиц.

instagram фотография волочкова мальдивы
Комментировать
Самое популярное
Шахназаров зеркально ответил актеру Назарову на критику парада Победы
Общество 229520 9 мая 2021
Шахназаров зеркально ответил актеру Назарову на критику парада Победы
Британцы обратили внимание на одно слово праздничной речи Путина по случаю Дня Победы
Общество 208560 10 мая 2021
Британцы обратили внимание на одно слово праздничной речи Путина по случаю Дня Победы
Погибшая в Казани учительница английского активно вела Instagram
Происшествия 126867 11 мая 2021
Погибшая в Казани учительница английского активно вела Instagram
«Супераншлаг» на Крымском мосту вызвал бурную реакцию у завистливых украинцев
Политика 105543 10 мая 2021
«Супераншлаг» на Крымском мосту вызвал бурную реакцию у завистливых украинцев
Польские эксперты назвали выступление Путина на параде Победы международным посланием
Политика 96257 10 мая 2021
Польские эксперты назвали выступление Путина на параде Победы международным посланием
Все новости / Шоу-бизнес / «Клоунесса!»: Волочкова закрыла очередным шпагатом лицо возможного Олега
Рейтинг@Mail.ru