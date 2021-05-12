«Клоунесса!»: Волочкова закрыла очередным шпагатом лицо возможного Олега

Мале, 12 мая. Балерина Анастасия Волочкова вновь вызвала у фанатов волну вопросов о своем возлюбленном. Она опубликовала очередное фото в шпагате, сделанном практически на его лице.

Снимок знаменитость выложила у себя в Instagram. Поклонники сразу же бросились рассуждать, кто стоит спиной к камере и прячет нос в животе балерины. Дело в том, что накануне Волочкова разочаровалась в таинственном любовнике и также посвятила этому очередной пост.

«Я поплакала от разочарования... В мужчинах я всегда ценю такие качества, как благородство и мужество. Я и сама совершаю ошибки в жизни. Я человек, и мне свойственно ошибаться, как и всем», — туманно написала артистка.

Однако же сейчас она вновь летает в объятиях плечистого ухажера. Шпагат, по ее мнению, стал прекрасным началом солнечного мальдивского дня.

«Что опять?! Вчера ж с ним прощалась?! Он вернулся? Это Олег? Или это не Олег? Или это другой Олег?! Ничего не понимаю», – нетерпеливо интересуется фанатка.

Недавно поклонники назвали Волочкову Гераклом после очередной фотографии в новом бикини. Подписчики отмечают неправильную форму тела артистки, отмечая, что она мужеподобная. Также комментаторы указали и на отсутствие ягодиц.