Следователи расследуют обстоятельства смерти моряка на Сахалине

Южно-Сахалинск, 12 мая. Моряк погиб, попав под движущийся канат. Происшествие произошло на рыболовном судне в акватории Охотского моря. Следователи сейчас проводят проверку обстоятельств происшествия.

Следственные органы утверждают, что во время подготовки к швартовым работам моряк оказался под движущимся канатом и получил травмы, ставшие причиной его смерти. Этой информацией делится пресс-служба Дальневосточного следственного управления на транспорте СКР.

В данный момент по факту происшествия проводится проверка. Действия пока неизвестных лиц могут относиться к статье «Нарушение требований охраны труда». Сейчас выясняется вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что корабль ВМС США в акватории Аравийского моря помешал контрабанде оружия. Пентагон сообщил об изъятии оружия, которое было спрятано на остановленном судне.