Роспотребнадзор дал рекомендации по профилактике токсоплазмоза

Москва, 12 мая. Роспотребнадзор рассказал об опасности токсоплазмоза и дал рекомендации по профилактике заражения им от животных.

Токсоплазмозом называется паразитарное заболевание, вызываемое возбудителем Toxoplasma gondii. Оно в подавляющем большинстве случаев протекает бессимптомно. При приобретенном токсоплазмозе источником возбудителей для людей являются кошки, сообщается на сайте Роспотребнадзора. Заразиться от птиц и сельскохозяйственных животных можно только при употреблении в пищу мяса, молока или яиц в сыром или недостаточно обработанном виде.

В надзорном ведомстве подчеркнули, что показатель инфицированности населения токсоплазмозом в Северной Америке, Европе и России составляет 25–50%, в странах Африки, Южной и Латинской Америки — до 90%. Для лиц со сниженным иммунитетом и беременных женщин токсоплазмоз представляет огромную опасность.

Для профилактики заболевания Роспотребнадзор советует ограничивать контакты с кошками, не пробовать сырой мясной фарш и тщательно мыть руки. Кроме того, не следует пробовать приготовленные без достаточной термической обработки мясные блюда.

«Люди, по роду занятий соприкасающиеся с животными, а также занятые обработкой продуктов животноводства, должны пользоваться спецодеждой, перчатками, соблюдать правила личной гигиены», — заключили в ведомстве.

Ранее врач-инфекционист Анна Носкова предупредила, что кошки могут быть носителями инфекций, которые являются опасными для беременных женщин. Заражение токсоплазмозом для них может привести к выкидышу, мертворождению или инвалидности будущего ребенка, объяснила эксперт.