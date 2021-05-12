Магаданка потеряла 20 тысяч рублей на «липовом» сайте ЖД-билетов

Магадан, 12 мая. Жительница Магадана нашла сайт с железнодорожными билетами по «вкусной» цене, однако поняла, что он поддельный уже после потери 20 тысяч рублей.

Женщина оплатила покупку, но билеты так и не получила, рассказали в магаданском главке МВД. Мошенники списали с ее счета 20 880 рублей.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Теперь аферистам может грозить до пяти лет лишения свободы. Сайт, как установили специалисты, оказался точной копией настоящего.

Недавно австрийские мошенники использовали голос главы государства Александра Ван дер Беллена для рекламы биткоинов, что спровоцировало скандал. Сейчас органы разыскивают злоумышленников.