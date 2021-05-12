Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
12 мая 10:05
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
10:02
Политика
Комитет Госдумы рекомендовал ужесточить правила выдачи лицензий на оружие
10:02
Происшествия
Все жертвы трагедии в казанской школе погибли от огнестрельных ранений
10:00
Общество
Премодерацию в интернете предложили ввести в России
09:59
Экономика
Перечислены районы Москвы с максимально выросшими ценами на жилье
09:53
Экономика
Просроченная задолженность россиян выросла до 1,023 трлн рублей
09:49
Происшествия
В соцсетях массово выражают соболезнования родным заслонившей ребенка учительницы в Казани
09:48
Общество
Москвичей предупредили об отключении отопления
09:46
Общество
Очередной антирекорд смертности от COVID-19 зафиксировали в Индии
09:46
Экономика
Обновление оборудования по переработке мусора может обойтись в 1,1 млрд рублей
09:44
Шоу-бизнес
Миро сравнила Тодоренко с Ольгой Бузовой после госпитализации Топалова
09:37
Общество
Тюменские медики прооперировали 13-летнюю девочку с гигантскими образованиями
09:37
Общество
Запашный рассказал, за сколько купил слона из зоопарка
09:35
Экономика
Минпромторг рассчитывает решить проблему дефицита электроники для авто к осени
09:34
Политика
МИД России не исключил попытки ряда стран негативно влиять на выборы в Госдуму
09:33
Общество
Власти Сан-Марино предлагают туристам приезжать на вакцинацию «Спутником V»
09:33
Происшествия
Лайнер с Бастрыкиным вылетел в Казань
09:32
Общество
ВОЗ заявила о повышенной степени опасности мутации COVID-19 из Индии
09:32
Общество
Праздник корюшки в Петербурге отменили из-за коронавируса
09:22
Шоу-бизнес
Вдова Караченцова назвала гонорар Прокловой за рассказ о домогательствах
09:20
Общество
«Стенограффия» из Екатеринбурга спасла бродячего пса от ампутации лапы
Все новости

Магаданка потеряла 20 тысяч рублей на «липовом» сайте ЖД-билетов

Происшествия
Магаданка потеряла 20 тысяч рублей на «липовом» сайте ЖД-билетов
freepik.com  /  Designed by Freepik

Магадан, 12 мая. Жительница Магадана нашла сайт с железнодорожными билетами по «вкусной» цене, однако поняла, что он поддельный уже после потери 20 тысяч рублей.

Женщина оплатила покупку, но билеты так и не получила, рассказали в магаданском главке МВД. Мошенники списали с ее счета 20 880 рублей.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Теперь аферистам может грозить до пяти лет лишения свободы. Сайт, как установили специалисты, оказался точной копией настоящего.

Недавно австрийские мошенники использовали голос главы государства Александра Ван дер Беллена для рекламы биткоинов, что спровоцировало скандал. Сейчас органы разыскивают злоумышленников.

магадан мошенники обман
Комментировать
Самое популярное
Шахназаров зеркально ответил актеру Назарову на критику парада Победы
Общество 229520 9 мая 2021
Шахназаров зеркально ответил актеру Назарову на критику парада Победы
Британцы обратили внимание на одно слово праздничной речи Путина по случаю Дня Победы
Общество 208560 10 мая 2021
Британцы обратили внимание на одно слово праздничной речи Путина по случаю Дня Победы
Погибшая в Казани учительница английского активно вела Instagram
Происшествия 126867 11 мая 2021
Погибшая в Казани учительница английского активно вела Instagram
«Супераншлаг» на Крымском мосту вызвал бурную реакцию у завистливых украинцев
Политика 105543 10 мая 2021
«Супераншлаг» на Крымском мосту вызвал бурную реакцию у завистливых украинцев
Польские эксперты назвали выступление Путина на параде Победы международным посланием
Политика 96257 10 мая 2021
Польские эксперты назвали выступление Путина на параде Победы международным посланием
Все новости / Происшествия / Магаданка потеряла 20 тысяч рублей на «липовом» сайте ЖД-билетов
Рейтинг@Mail.ru