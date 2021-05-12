Туризм в Европе может вернуться к норме осенью 2021 года

Брюссель, 12 мая. Глава Европейской ассоциации по туризму ETOA Том Дженкинс заявил, что осенью-зимой в Европе туризм может вернуться почти к норме.

Эксперт предположил, что 2021 год будет лучше 2020-го. А также добавил, «практически вернуться к норме» могут октябрь и ноябрь.

«Возможно, что сентябрь будет намного лучше, чем в прошлом году. Я думаю, октябрь и ноябрь и даже зимний период могут практически вернуться к норме», — цитирует Дженкинса РИА Новости.

Ранее сообщалось, что с июня Россия может возобновить авиасообщение с Болгарией. Об этом со ссылкой на свои источники в республике сообщили специалисты портала Tourdom.