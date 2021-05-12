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Суд выберет меру пресечения для напавшего на школу в Казани

  /   Обновлено: 12 мая 2021 09:06
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Происшествия
Суд выберет меру пресечения для напавшего на школу в Казани
Global Look Press  /  vk.com / region_kazan116

Казань, 12 мая. Советский районный суд Казани рассмотрит вопрос об избрании меры пресечения устроившему в школе стрельбу, в результате которой погибли девять человек.

Как сообщил РИА Новости представитель суда, пока материалы дела не поступили в учреждение.

"Вопрос об избрании меры пресечения будет рассматривать наш суд", — добавил собеседник агентства.

Выпускник школы устроил стрельбу в учебном заведении утром 11 мая. В результате случившегося погибли семеро детей и двое взрослых. Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве двух и более лиц. Власти Татарстана объявили 12 мая днем траура.

Согласно официальным данным, в результате страшного инцидента в казанской школе погибли девять человек, семеро из них — дети. Пострадали еще два десятка человек. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о массовом убийстве. В Татарстане 12 мая объявлено днем траура. Преступника задержали.

Сейчас тысячи жителей Казани принесли цветы к мемориалу у гимназии. Горожане приносят цветы, игрушки и зажигают свечи в память погибших.

суд стрельба казань
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