Несправедливо низкие зарплаты в России обсудят в медиацентре «Патриот»

В среду, 12 мая, в 14:00 в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» пройдет брифинг с участием Дмитрия Панова, координатора по СЗФО общественной организации «Деловая Россия». На брифинге будет обсуждаться проблема заниженной оплаты труда в некоторых отраслях экономики России.

Проблема оплаты труда является одной из ключевых в российской экономике. От ее успешного решения во многом зависят как повышение эффективности производства, рост благосостояния людей, так и благоприятный социально-психологический климат в обществе. Одним из основных принципов организации заработной платы в современной экономике является принцип материальной заинтересованности работника в результатах своей трудовой деятельности. Чем больше будет заинтересованность, тем больше будет производительность предприятия и качество предоставляемых товаров и услуг.

Низкий уровень заработной платы становится главной причиной низкой производительности труда. Заработная плата как стимул к труду не заинтересовывает работников в достижении высоких конечных результатов. Все это может привести к тому, что из экономической категории она превратится в некую социальную выплату сотруднику, не связанную с общественной оценкой ни количества, ни качества труда.

Низкий уровень оплаты труда во многом обусловлен нерешенностью проблемы ее минимального уровня. Какие еще вопросы стоят перед современной российской экономикой, мы обсудим с гостем студии Дмитрием Пановым, координатором «Деловой России» по СЗФО.

Прямой эфир пройдет здесь.

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