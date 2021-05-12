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Несправедливо низкие зарплаты в России обсудят в медиацентре «Патриот»

  /   Обновлено: 12 мая 2021 09:56
Общество
Несправедливо низкие зарплаты в России обсудят в медиацентре «Патриот»
ФБА «Экономика сегодня»  / 

В среду, 12 мая, в 14:00 в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» пройдет брифинг с участием Дмитрия Панова, координатора по СЗФО общественной организации «Деловая Россия». На брифинге будет обсуждаться проблема заниженной оплаты труда в некоторых отраслях экономики России.

Проблема оплаты труда является одной из ключевых в российской экономике. От ее успешного решения во многом зависят как повышение эффективности производства, рост благосостояния людей, так и благоприятный социально-психологический климат в обществе. Одним из основных принципов организации заработной платы в современной экономике является принцип материальной заинтересованности работника в результатах своей трудовой деятельности. Чем больше будет заинтересованность, тем больше будет производительность предприятия и качество предоставляемых товаров и услуг.

Низкий уровень заработной платы становится главной причиной низкой производительности труда. Заработная плата как стимул к труду не заинтересовывает работников в достижении высоких конечных результатов. Все это может привести к тому, что из экономической категории она превратится в некую социальную выплату сотруднику, не связанную с общественной оценкой ни количества, ни качества труда.

Низкий уровень оплаты труда во многом обусловлен нерешенностью проблемы ее минимального уровня. Какие еще вопросы стоят перед современной российской экономикой, мы обсудим с гостем студии Дмитрием Пановым, координатором «Деловой России» по СЗФО.

Прямой эфир пройдет здесь.

Архив материалов и онлайн-трансляций — здесь.

Медиагруппа «Патриот» и Федеральное агентство новостей (ФАН) приглашают к онлайн-участию в пресс-конференциях журналистов всех СМИ, вне зависимости от политических пристрастий.

Контакты пресс-центра «Патриот»:

197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5. Пишите нам: presscenter@mediapatriot.ru

Для связи в WhatsApp и Telegram: +7 960 243 8894

Для звонков: +7 999 214 8054

экономика заработная плата оплата труда
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