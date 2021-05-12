Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
12 мая 10:06
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
10:02
Политика
Комитет Госдумы рекомендовал ужесточить правила выдачи лицензий на оружие
10:02
Происшествия
Все жертвы трагедии в казанской школе погибли от огнестрельных ранений
10:00
Общество
Премодерацию в интернете предложили ввести в России
09:59
Экономика
Перечислены районы Москвы с максимально выросшими ценами на жилье
09:53
Экономика
Просроченная задолженность россиян выросла до 1,023 трлн рублей
09:49
Происшествия
В соцсетях массово выражают соболезнования родным заслонившей ребенка учительницы в Казани
09:48
Общество
Москвичей предупредили об отключении отопления
09:46
Общество
Очередной антирекорд смертности от COVID-19 зафиксировали в Индии
09:46
Экономика
Обновление оборудования по переработке мусора может обойтись в 1,1 млрд рублей
09:44
Шоу-бизнес
Миро сравнила Тодоренко с Ольгой Бузовой после госпитализации Топалова
09:37
Общество
Тюменские медики прооперировали 13-летнюю девочку с гигантскими образованиями
09:37
Общество
Запашный рассказал, за сколько купил слона из зоопарка
09:35
Экономика
Минпромторг рассчитывает решить проблему дефицита электроники для авто к осени
09:34
Политика
МИД России не исключил попытки ряда стран негативно влиять на выборы в Госдуму
09:33
Общество
Власти Сан-Марино предлагают туристам приезжать на вакцинацию «Спутником V»
09:33
Происшествия
Лайнер с Бастрыкиным вылетел в Казань
09:32
Общество
ВОЗ заявила о повышенной степени опасности мутации COVID-19 из Индии
09:32
Общество
Праздник корюшки в Петербурге отменили из-за коронавируса
09:22
Шоу-бизнес
Вдова Караченцова назвала гонорар Прокловой за рассказ о домогательствах
09:20
Общество
«Стенограффия» из Екатеринбурга спасла бродячего пса от ампутации лапы
Все новости

Итоги уникального для России конкурса подведут на пресс-конференции в «Патриоте»

  /   Обновлено: 12 мая 2021 09:53
Общество
Итоги уникального для России конкурса подведут на пресс-конференции в «Патриоте»
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

В среду, 12 мая, в 11:00 в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» подведут итоги уникального конкурса памятников Исааку Ньютону для аллеи Ньютона в Буграх.

На конкурс было представлено 38 работ. В нем приняли участие скульпторы из четырех городов России и трех стран мира. Конкурс проводили Общественная палата РФ, администрация и муниципальный совет поселка Бугры, Общественная палата Ленинградской области, Общественная палата Всеволожского района и другие организации.

Работы конкурса представлены на сайте http://исаакньютон.рф, там до сих можно проголосовать за понравившуюся.

По условиям конкурса автору нужно было придумать динамическую скульптуру, воплощающую Ньютона или три его закона. Утверждается, что конкурс — первая в мире попытка воплотить законы Ньютона в скульптуре. Примечательно, что она должна иметь движущиеся или светящиеся элементы — быть динамической.

На пресс-конференции в медиацентре «Патриот» можно будет ознакомиться со всеми работами скульпторов, а комиссия из участников проголосует за работы. Народное голосование в интернете будет учитываться как один голос члена комиссии. Участники жюри будут голосовать по пятибалльной шкале. С победителем будет заключен контракт на производство этой скульптуры и ее установку.

Участники пресс-конференции, гости студии:

Александр Холодов — член Общественной палаты РФ и Общественной палаты Ленинградской области;

— Николай Свирин — председатель Общественной платы Всеволожского района и член общественной палаты ЛО;

— Ирина Купина — глава администрации поселка Бугры;

Елена Моисеева — глава МО «Бугровское сельское поселение»;

— Арсений Лаптев — генеральный директор строительной компании.

Прямой эфир пройдет здесь.

Архив материалов и онлайн-трансляций здесь.

Медиагруппа «Патриот» и Федеральное агентство новостей (ФАН) приглашают к онлайн-участию в пресс-конференциях журналистов всех СМИ, вне зависимости от политических пристрастий.

Контакты пресс-центра «Патриот»:

197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5. Пишите нам: presscenter@mediapatriot.ru

Для связи в WhatsApp и Telegram: +7 960 243 8894

Для звонков: +7 999 214 8054

россия
Комментировать
Самое популярное
Шахназаров зеркально ответил актеру Назарову на критику парада Победы
Общество 229520 9 мая 2021
Шахназаров зеркально ответил актеру Назарову на критику парада Победы
Британцы обратили внимание на одно слово праздничной речи Путина по случаю Дня Победы
Общество 208560 10 мая 2021
Британцы обратили внимание на одно слово праздничной речи Путина по случаю Дня Победы
Погибшая в Казани учительница английского активно вела Instagram
Происшествия 126867 11 мая 2021
Погибшая в Казани учительница английского активно вела Instagram
«Супераншлаг» на Крымском мосту вызвал бурную реакцию у завистливых украинцев
Политика 105543 10 мая 2021
«Супераншлаг» на Крымском мосту вызвал бурную реакцию у завистливых украинцев
Польские эксперты назвали выступление Путина на параде Победы международным посланием
Политика 96257 10 мая 2021
Польские эксперты назвали выступление Путина на параде Победы международным посланием
Все новости / Общество / Итоги уникального для России конкурса подведут на пресс-конференции в «Патриоте»
Рейтинг@Mail.ru