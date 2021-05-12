Итоги уникального для России конкурса подведут на пресс-конференции в «Патриоте»

В среду, 12 мая, в 11:00 в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» подведут итоги уникального конкурса памятников Исааку Ньютону для аллеи Ньютона в Буграх.

На конкурс было представлено 38 работ. В нем приняли участие скульпторы из четырех городов России и трех стран мира. Конкурс проводили Общественная палата РФ, администрация и муниципальный совет поселка Бугры, Общественная палата Ленинградской области, Общественная палата Всеволожского района и другие организации.

Работы конкурса представлены на сайте http://исаакньютон.рф, там до сих можно проголосовать за понравившуюся.

По условиям конкурса автору нужно было придумать динамическую скульптуру, воплощающую Ньютона или три его закона. Утверждается, что конкурс — первая в мире попытка воплотить законы Ньютона в скульптуре. Примечательно, что она должна иметь движущиеся или светящиеся элементы — быть динамической.

На пресс-конференции в медиацентре «Патриот» можно будет ознакомиться со всеми работами скульпторов, а комиссия из участников проголосует за работы. Народное голосование в интернете будет учитываться как один голос члена комиссии. Участники жюри будут голосовать по пятибалльной шкале. С победителем будет заключен контракт на производство этой скульптуры и ее установку.

Участники пресс-конференции, гости студии:

— Александр Холодов — член Общественной палаты РФ и Общественной палаты Ленинградской области;

— Николай Свирин — председатель Общественной платы Всеволожского района и член общественной палаты ЛО;

— Ирина Купина — глава администрации поселка Бугры;

— Елена Моисеева — глава МО «Бугровское сельское поселение»;

— Арсений Лаптев — генеральный директор строительной компании.

Прямой эфир пройдет здесь.

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