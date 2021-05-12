Названы самые дорогие авиа- и железнодорожные билеты на майские праздники

Москва, 12 мая. Аналитики сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip назвали цену самых дорогих авиа- и железнодорожных билетов с выездом в период с 1 по 10 мая.

Самый дорогой авиабилет стоил 309 тыс. рублей. Столько одному из пассажиров пришлось заплатить за перелет бизнес-классом из Москвы в Дубай и обратно. Полет в бизнес-классе по маршруту Москва — Загреб и обратно стоил 194 тыс. рублей. Билет бизнес-класса на перелет из российской столицы в Хабаровск и обратно обошелся в 184 тыс. рублей.

Самый дорогой железнодорожный билет стоил клиенту сервиса 45 тыс. рублей. За эти деньги пассажир отправился в вагоне класса люкс из Москвы в Амурскую область. Поездка в мягком вагоне поезда «Гранд» из Санкт-Петербурга в Москву стоила 28 тыс. рублей. Цена билета в купе на поезд из Москвы в Хабаровск с отправлением в майские праздники составила 27 тыс. рублей, сообщает RT.

Ранее сообщалось, что число участников туристического рынка в России сократилось на фоне кризиса. Турагентов стало меньше на 6%, отелей и хостелов — на 4%.