Володин заявил о возможных ограничениях на использование пальмового масла в РФ

, 12 мая. Спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе вчерашнего заседания предложил Минфину обсудить вопрос о применении пальмового масла в пищевой промышленности.

В своем Telegram-канале председатель нижней палаты парламента напомнил, что сегодня этот продукт используется при производстве как кондитерских изделий, так и молочной продукции.

«Многие говорят о вреде пальмового масла, но как ни парадоксально — отсутствуют инициативы по ограничению его использования в пищевых продуктах: нет их от законодательных собраний регионов, отраслевых министерств, да и наших профильных комитетов», — написал Вячеслав Володин.

Он подчеркнул, что Госдума вместе с профильными ведомствами Правительства займется выработкой определенных решений, в том числе не исключено, что будут внесены изменения в технических регламенты производства пищевой продукции. По словам Володина, финальное слово останется за экспертами.

Спикер Госдумы напомнил, что поставки пальмового масла в Россию после внесения поправок в Налоговый кодекс сократились примерно на 7%. Однако уже к январю этого года они выросли почти на 19% по сравнению с 2020.

Ранее Володин обратился к европейским странам, напомнив, что они пытаются "называть белое черным", и из-за этого могут пострадать сами. Политик отметил, что России необходимо защищать свою историю, так как страна может развиваться только в случае преемственности поколений. Об этом он заявил в преддверии Дня Победы.