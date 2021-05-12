Политики США раскритиковали Байдена из-за палестино-израильского конфликта

Вашингтон, 12 мая. Президент США Джо Байден подвергся критике со стороны республиканцев и демократов, которые остались крайне недовольны эскалацией конфликта между Израилем и Палестиной.

Политические противники США сошлись во мнении относительно главы Белого дома и его администрации. Об этом сообщает телеканал Fox News.

«Администрация Байдена должна решительно осудить ХАМАС и других террористов, которые используют напряженность в Иерусалиме для нанесения ракетных ударов по невинным гражданским лицам. Соединенные Штаты должны безоговорочно поддержать право Израиля на защиту своих граждан», — заявил сенатор Билл Хагерти.

Член комитета Палаты представителей по вооруженным силам США Майкл Уолтц также обвинил Байдена. Он считает, что действия американских властей в текущей ситуации бесполезны.

«Они сразу же отдали все рычаги влияния, и мы видим, что эта тема с администрацией Байдена с точки зрения раздачи денег не исправит ситуацию. Значит, они уже согласились отдать сотни миллионов долларов безо всяких условий», — подчеркнул Уолтц.

Ранее вооруженные силы Израиля заявили о ликвидации ключевых фигур разведки движения ХАМАС.