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МИД перечислил страны, из которых совершались кибератаки на Россию

Политика
МИД перечислил страны, из которых совершались кибератаки на Россию
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Москва, 12 мая. Большая часть кибератак на Россию в 2020 году совершалась из Нидерландов, США и Германии.

Основная часть кибератак на Россию шла с адресов, зарегистрированных в Соединенных Штатах, ФРГ и Нидерландах. Об этом рассказал замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов РИА Новости.

«Что касается вопроса о вредоносной активности, фиксируемой с территории США, то, по данным Национального координационного центра по компьютерным инцидентам, большинство кибератак на Россию в 2020 году осуществлялось из адресного пространства США, Германии и Нидерландов», — отметил Сыромолотов.

Преступники совершили кибератаки на объекты госуправления, военно-промышленного комплекса, финансового сектора, транспорта, здравоохранения, образования, страницы, связанные с созданием вакцин. По словам директора департамента международной информационной безопасности МИД Андрея Крутских, РФ ответит на намерения Вашингтона атаковать российскую инфраструктуру.

Ранее «белый хакер» назвал способ предотвратить кибератаки на российские корпорации. Хакерская атака парализовала крупнейшую американскую трубопроводную компанию Colonial Pipeline, из-за чего в некоторых штатах США было введено чрезвычайное положение. Программист и хакер Сергей Вакулин в беседе с ФАН оценил уровень информационной безопасности в российских корпорациях и рассказал, могла ли подобная ситуация произойти в нашей стране.

россия сша кибератаки
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