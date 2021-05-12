Они спасли нас от немцев: французы обсудили Парад Победы в Москве

Париж, 12 мая. Во время Парада Победы президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия будет твердо защищать свои интересы. Читатели издания Le Figaro оценили комментарий российского лидера.

Жители Франции остались впечатлены тем, как Россия отметила 9 Мая. Пользователи Сети выразили благодарность Советскому Союзу за то, что он спас мир от фашизма. Об этом сообщает ИноСМИ.

«Путин совершенно прав, когда твердо защищает интересы России. Очень жаль, что в сегодняшней Франции нынешняя власть не делает то же самое», — заявил dargaud.

Один из пользователей считает, что Россия может гордиться тем, что победила в войне при помощи своих союзников. При этом Франция может благодарить и британцев, и англичан за их борьбу с нацизмом.

«Цифры — вещь упрямая. Вторая мировая война убила более 20 млн русских и 0,5 млн французов. Так что вечная благодарность нашим русским и англосаксонским союзникам за то, что они спасли нас от немецкого ига», — отметил Alexandre Sirech.

Ранее свое мнение о Параде Победы высказали жители Болгарии. Они назвали Россию большой и сильной страной, у которой есть достоинство.