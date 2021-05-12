Российским нефтяникам рекомендовали нарастить запасы авиакеросина

Москва, 12 мая. Власти рекомендовали российским нефтяникам нарастить запасы авиакеросина на случай восстановления авиасообщения, говорится в протоколе заседания биржевого комитета ФАС.

Мера призвана не допустить повышения цен на авиационное топливо в случае восстановления авиасообщения

«Обеспечить достаточность предложения на рынке керосина в целях недопущения роста цен на него в случае восстановления авиасообщения», — цитирует документ ТАСС, прежде этот пункт в текст аналогичных протоколов включен не был.

Ранее в Министерстве иностранных дел Греции заявили, что в ближайшее время республика может согласовать дату возобновления авиасообщения с Россией. В дипломатическом ведомстве уточнили, что дата будет скорректирована и озвучена уже на следующей неделе.