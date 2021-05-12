Композитор Ханс Циммер создал звук мотора для нового электрокара от BMW

Берлин, 12 мая. Композитор Ханс Циммер, известный по работе в фильмах «Начало», «Пираты Карибского моря» и «Король лев», создал звук «рева мотора» для нового электрокара от BMW.

Теперь электрокар i4 имеет целую коллекцию звуков, которые имитируют звук мотора и соответствует атмосфере стремительно набираемой скорости.

Это не первый опыт работы композитора в сфере автомобилестроения. Циммер известен и другими своими работами для компании BMW. Например, эксперты высоко оценили его партитуру для концепта BMW Vision M NEXT, написанную в 2019 году. Такая необходимость обусловлена современностью: новые автомобили становятся все более бесшумными, в то время как звуки во время поездки являются неотъемлемой частью вождения, по мнению заводов-производителей.

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