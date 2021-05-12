Похороны жертв стрельбы в школе в Казани состоятся 12 мая

Казань, 12 мая. Похороны погибших в результате стрельбы в казанской школе состоятся в среду, информирует ТАСС.

Представители властных структур региона сообщили, что похороны пройдут в Казани сегодня. Траурные церемонии будут сопровождаться психологами.

Всего жертвами стрельбы стали десять человек, в том числе семеро детей. Ранения получил 21 человек. Все погибшие были накануне опознаны. Также 12 мая в регионе было объявлено днем траура, напоминает ТАСС.

Бывший ученик школы №175 в Казани во вторник устроил стрельбу в учебном заведении. Нападавшего задержали. По факту инцидента возбуждено уголовное дело об убийстве.

Накануне жители Казани со слезами на глазах рассказали, почему пришли к гимназии ночью. Горожане почтили память погибших вечером во вторник.