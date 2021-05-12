Китай угрожает Швеции ответными санкциями за запрет Huawei

Пекин, 12 мая. Китай хочет получить разрешение на транспортировку в Швецию технологий 5G от китайской компании Huawei и угрожает стране ответным санкциями в сторону компании Ericsson.

Участие компании Ericsson в популяризации китайских технологий 5G стоит под вопросом. Причиной этого стал запрет шведским беспроводным операторам пользоваться оборудование Huawei. Этой информацией делится The Wall Street Journal.

Такое решение было принято из-за угроз национальной безопасности, сообщил национальный регулятор. Китайская компания планирует обжаловать это решение в суде в ближайшее время, если это не произойдет, то Китай запретит ввоз техники Ericsson в страну.

Ранее сообщалось, что WhatsApp решил оставить «несогласных» пользователей. Создатели мессенджера ранее хотели ввести ограничения для людей, которые не примут новое пользовательское соглашение в двухнедельный период после установленного срока.