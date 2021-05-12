«Робот-Леонов» выйдет в открытый космос в 2023 году

Москва, 12 мая. Первый российский робот «Теледроид», предназначенный для работы в космосе, будет готов к 2023 году, заявил исполнительный директор НПО «Андроидная техника» Евгений Дудоров.

Через несколько лет на МКС может быть запущен потомок робота «Федора» — «робот-Леонов», предназначенный для работы в открытом космосе. Имя роботу подобрали по аналогии с первым человеком, вышедшим в открытый космос Алексеем Леоновым. Ожидается, что все этапы разработки будут закончены в 2023 году.

Как рассказал исполнительный директор НПО «Андроидная техника» Евгений Дудоров, в роботе будут использованы технологии, которые уже протестировали в роботе «Федоре». Напомним, он в августе 2019 года он одиночку отправился на МКС на борту корабля Союз-МС-14. В отличие от своего предшественника, «робот-Леонов» будет выглядеть как торс человека без ног.

Ранее Анатолий Вассерман рассказал, почему Америка отстает от России в космосе. По словам эксперта, США сделали ставку на многоразовую технику в космосе. Когда эти корабли вылетали разрешенное количество запусков, оказалось, что новые ракеты того же класса делать просто некому.