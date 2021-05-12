Блогер Софья Стужук откровенно рассказала о жизни после смерти мужа

Москва, 12 мая. Блогер Софья Стужук не может прийти в себя после смерти супруга Дмитрия. Девушка тяжело переживает его уход, несмотря на расставание с ним.

Кончина Дмитрия сильно сказалась на блогере. В ее жизни появились депрессия, компульсивное переедание, алкоголь и булимия. Стужук проживала эмоциональные потрясения, и вскрылись все ее травмы.

«Сейчас всю эту историю пресекла и остановилась на мертвой точке. И никак не сдвинусь… В планах начать восстановление. Учусь любить себя и принимать любой. Никогда не думала, что до такого докачусь», — откровенно рассказала подписчикам блогер.

Недавно в жизни Стужук появился новый мужчина — коуч Андрей Шатырко. Молодой человек смог стать хорошим другом для детей Стужук. У влюбленных серьезные отношения, но блогер пока не планирует идти под венец. По ее словам, у нее до сих не угасли чувства к умершему супругу.

Дмитрий Стужук заразился коронавирусом в 2020 году. Мужчина дважды лежал в больнице, но победить болезнь не смог. Стужук умер в возрасте 34 лет.

У Софьи и Дмитрия трое детей. В начале прошлого года супруги объявили о желании развестись.