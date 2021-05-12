Началось тестирование по использованию онлайн-голосования на выборах

Москва, 12 мая. Общероссийская тренировка по использованию онлайн-голосования началась в среду, в ней могут участвовать около 2,3 миллиона россиян.

Тестовое голосование доступно с 08:00 по московскому времени на сайте vybory.gov.ru до 20:00 по московскому времени 14 мая. Во время теста будут реализованы все этапы голосования.

Глава Центризбиркома России Элла Памфилова сообщала, что в тестировании будут участвовать все российские регионы. По ее словам, в десяти субъектах будет проходить тренировка по всем уровням выборов, запланированных на единый день голосованиях, в остальных — только по выборам в Государственную думу.

В начале мая стартовало голосование за лучший слоган и логотип для избирательной кампании по выборам в Госдуму. Голосование завершится 14 мая.