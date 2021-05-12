Ответственность за небрежное хранение оружия предложили ужесточить в России

Москва, 12 мая. Руководитель движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов обратился к главе МВД Владимиру Колокольцеву с предложением повысить сроки лишения свободы за небрежное хранение оружия.

В письме на имя Колокольцева Курдесов отметил, что имеющие в собственности огнестрельное оружие граждане обязаны обеспечить его надлежащее хранение. За небрежность, создавшую условия для использования оружия другим лицом, приведшую к смерти или тяжким последствиям предусмотрено лишение свободы на срок до одного года и до двух лет в случае смерти двух и более лиц.

Курдесов отметил, что в СМИ, тем не менее, регулярно появляются новости о трагических ситуациях. В связи с этим общественник предложил ужесточить наказание за проступок.

«В связи с этим прошу Вас оценить целесообразность внесения изменений в ст. 224 Уголовного кодекса России в части повышения ответственности за небрежное хранение огнестрельного оружия до трех лет лишения свободы, если это повлекло смерть человека или иные тяжкие последствия, до пяти лет лишения свободы в случае гибели двух и более лиц», — приводит текст обращения RT.

Ранее секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что необходимо ужесточить законодательство в сфере оборота оружия в связи со стрельбой в казанской школе. По его мнению, также необходимо пересмотреть подходы к организации системы безопасности в образовательных учреждениях.