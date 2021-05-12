В киновселенной Марвел могут появиться персонажи из греческой мифологии

Лос-Анджелес, 12 мая. Актер Рассел Кроу исполнил роль Зевса в фильме «Тор: любовь и гром» и, возможно, так Marvel Studios вводят в киновселенную персонажей из греческой мифологии.

Недавно сам австралийский артист подтвердил, что снялся в четвертой части фильма «Тор». Его Зевс наверняка будет связан с Горром, которого исполнил актер Кристиан Бейл. Особенностью этого антагониста является то, что он путешествует по космосу в поисках богов и истребляет их. Учитывая, что асгардцев в киновселенной практически не осталось, создатели кинокартины решили привлечь представителей других пантеонов. Об этом сообщает портал ScreenRant.

До сих пор в кинематографической вселенной Марвел была представлена только скандинавская мифология. Теперь же в ней официально появятся жители Олимпа. Это открывает возможности для реализации ряда проектов, поскольку греческие боги занимают важную часть в комиксах.

Источники утверждают, что в дальнейшем в КВМ, помимо Зевса, может появиться Геркулес. Он является одним из самых сильных персонажей и в серии графических романов был членом Мстителей. Кроме того, Marvel Studios могут ввести злодея (или антигероя) Ареса, приспешника Зевса Охотника, героиню Венеру и бога подземного мира Плутона.

Ранее стало известно, что исполнитель роли Красного Стража Дэвид Харбор намекнул на то, что в киновселенной Марвел может появиться русский аналог Мстителей.