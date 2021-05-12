Рейс Екатеринбург — Сочи задержали на семь часов из-за поломки самолета

Екатеринбург, 12 мая. Самолет авиакомпании «Россия» задержали в Екатеринбурге на семь часов из-за поломки. Борт должен отправиться в Сочи.

Согласно сообщению Уральской транспортной прокуратуры, рейс FV-5614 должен был вылететь в 03:20 по местному времени. Расчетное время вылета 10:30.

«Задержка произошла в связи с технической неисправностью воздушного судна», — говорится в сообщении.

Всего на рейс зарегистрировались 194 пассажира, 20 из которых дети. Оказанием услуг пассажирам в настоящее время занимаются специалисты Свердловской транспортной прокуратуры.

Недавно туристам предложили посмотреть лунное затмение с борта самолета. Австралийская авиакомпания открыла продажи билетов на лунное затмение вместо полетов за границу. Событие произойдет 26 мая.