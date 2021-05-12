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Дейв Батиста пожаловался на Марвел из-за своего персонажа
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Дейв Батиста пожаловался на Марвел из-за своего персонажа

Шоу-бизнес
Дейв Батиста пожаловался на Марвел из-за своего персонажа
Кадр из фильма «Стражи Галактики»

Лос-Анджелес, 12 мая. Актер Дейв Батиста считает, что его персонаж Дракс Разрушитель мог быть более интересным, если бы ему прописали более подробную историю.

Большая часть фанатов знает Дракса, как смешного и глупого инопланетянина с физической силой. Однако герой комиксов Марвел имеет интересную и глубокую историю. На данный момент Батиста исполнил его роль четыре раза: дважды в «Стражах галактики» и столько же в «Мстителях» («Война бесконечности» и «Финал»). Сам актер намекнул, что третий фильм о межгалактической команде может стать для него последним в киновселенной Марвел. Об этом сообщает портал Screenrant.

«Эта роль изменила траекторию моей жизни. Она всегда будет особенной для меня. Теперь, когда я снялся в четырех фильмах...Я действительно хотел бы, чтобы они вложили больше истории в Дракса. Потому что я думаю, что Драксу есть что рассказать. Я думаю, что у Дракса есть действительно интересная предыстория, которую они (боссы Marvel Studios. — Прим. ред.) не раскрыли», — поделился мнением Дейв.

Он добавил, что у студии «Марвел» есть четкий план. Он знает, нам чем они сосредоточены. Однако актер считает, что создатели фильмов зря упускают историю его персонажа.

«Эгоистично. Как исполнителю, это дало бы мне возможность показать разные стороны Дракса более эмоционально и физически. Потому что, если вы заметили, Дракс, хотя он и выглядит как задира, но он получает пинок под зад чаще, чем любой другой персонаж Марвел. Историю с его прозвищем «Разрушитель» они просто не показали. Мы многое упустили из жизни этого персонажа, и я не думаю, что она когда-нибудь будет рассказана. На самом деле я просто с нетерпением жду окончания всего этого путешествия», — резюмировал Батиста.

Ранее стало известно, что Дейв Батиста планирует сняться во второй части фильма «Достать ножи». Роль, которую исполнит актер, пока остается неизвестной.

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