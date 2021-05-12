Том Круз объяснил свои крики на команду во время съемок «Миссия невыполнима — 7»

Лос-Анджелес, 12 мая. Актер Том Круз наконец рассказал, почему кричал на свою съемочную бригаду, когда шло производство седьмой части кинофраншизы «Миссия невыполнима».

В прошлом году в Сеть утекла аудиозапись, на которой известный кинорежиссер сорвался на свою команду из-за нарушения протоколов COVID-19. Теперь Круз решил нарушить молчание и обсудил скандальный эпизод в своей карьере. Об этом сообщает ScreenRant.

«Я сказал то, что сказал. В тот момент на карту было поставлено очень многое. Но это была не вся моя команда. Я велел съемочной группе покинуть съемочную площадку, и это были только определенные люди. Производство фильма больше никогда не останавливалось. Все эти эмоции проносились у меня в голове. Я думал о людях, с которыми работаю, и о своей отрасли. И для всей съемочной группы знать, что мы начали снимать фильм, было просто огромным облегчением. Это было очень эмоционально, должен вам сказать», — отметил Том.

Ранее актер Сет Роген вспомнил одну из встреч с Томом Крузом, которую он посчитал странной. Известный кинорежиссер стал обсуждать саентологию и принципы своей религии.