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Дэкс Шепард опубликовал откровенное фото Кристен Белл

Шоу-бизнес
Дэкс Шепард опубликовал откровенное фото Кристен Белл
wikipedia.org  /  Myles Kalus Anak Jihem / CC BY-SA 4.0

Лос-Анджелес, 12 мая. Голливудский актер Дэкс Шепард необычно поздравил свою жену Кристен Белл с Днем матери, опубликовав фото, где она обнаженная занимается йогой.

Дэкс и Кристен состоят в отношениях с 2007 года, хотя узаконили их лишь в 2013-м. Два дня назад комик выложил фото своей знаменитой супруги в соцсетях. Он поздравил ее с Днем матери, который в США отмечается 9 мая. Однако главный нюанс его поста в Instagram заключается в том, что Белл на снимке совершенно голая.

«Мама изменилась с тех пор как я был ребенком, и я здесь для этого. Посмотрите на нее: добрая, терпеливая, заботливая, веселая, талантливая, щедрая, жесткая и мягкая. Мы с нашими девочками выиграли в лотерею «МегаМама». Мы так благодарны и так любим тебя», — написал Шепард.

Пользователи оценили столь откровенный пост. Многие поддержали актера и посмеялись с откровенной фотографии.

«Удивительно, что компрессионные носки — единственная вещь, которую она надела. Благослови ее господь. Должно быть, с ней весело», — отметил один из подписчиков.

«Лучший пост на День матери, вы выиграли», — отметил владелец фанатской страницы актрисы.

Ранее голливудская актриса Галь Гадот заявила, что режиссер Джосс Уидон угрожал ее карьере.

кино instagram соцсети голливуд кристен белл дэкс шепард
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