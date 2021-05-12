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Пирс Морган раскритиковал Меган Маркл и прочих «жалеющих себя» знаменитостей

Общество
Пирс Морган раскритиковал Меган Маркл и прочих «жалеющих себя» знаменитостей
Global Look Press  /  PPE/face to face

Лондон, 12 мая. Британский журналист Пирс Морган высказал мнение о знаменитостях, которые занимаются кампанией «о психическом здоровье». Он считает, что они делают это ради денег.

Принц Гарри и его жена Меган Маркл уже рассуждали на тему психического здоровья, когда давали интервью телеведущей Опре Уинфри. Недавно герцог Сассекский заявил, что он, совместно с медиамагнатом, запустит документальный сериал для Apple TV, который также затронет психологию. Пирс Морган ответил на это через свой аккаунт в Twitter. Об этом сообщает Mirror.

«Мне интересно знать, сколько денег знаменитые «агитаторы за психическое здоровье» зарабатывают, постоянно проповедуя об этом и эксплуатируя свои бесчисленные «проблемы». И какой процент этих денег они отдают благотворительным организациям по психическому здоровью. Жертвоприношение знаменитостей — прибыльный бизнес», — отметил Морган.

Он написал еще один пост, в котором заявил, что лучше бы известные люди говорили о стойкости, а не жаловались. Этот подход принес бы больше пользы.

«Слушать, как знаменитости говорят о том, как велика их жизнь, как им повезло, и как они преодолели обычные жизненные проблемы с умственной силой и устойчивостью, было бы гораздо более эффективным посланием, чем это постоянное горе. Эта жалость к себе — коммерчески мотивированное дерьмо», — резко ответил экс-ведущий «Доброе утро, Британия».

Ранее стало известно, что Меган Маркл записала видеообращение, в котором выразила опасение за женщин, оказавшихся уязвимыми из-за пандемии.

великобритания соцсети меган маркл Пирс Морган
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