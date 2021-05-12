Комик Эклер: Кейт Миддлтон не позволит Меган Маркл переступить через королевскую семью

Лондон, 12 мая. Герцогиня Кембриджская не позволит герцогине Сассекской обойти ее семью. Об этом заявила британский комик Дженни Эклер.

Весь мир наблюдал борьбу за публичность, когда принц Гарри и его жена Меган Маркл наслаждались своим новым образом жизни в Лос-Анджелесе, а королевская семья продолжала выполнять свой долг в Великобритании. Об этом сообщает издание Mirror.

«После того как принц Гарри и беременная Меган Маркл поболтали с Опрой, «чопорная» и «милая» Кейт полностью преобразилась и стала сопротивляться, — заявила Дженни.

Комик написала материал в своей авторской колонке на Independent. В нем она рассуждала о соперничестве двух герцогинь, которое обострилось после скандального интервью с телеведущей Опрой Уинфри.

«Кейт, похоже, не собирается допускать, чтобы ее, Уильяма или ее детей обошли. Она сопротивляется. Принц Уильям и Кейт показывают другую сторону королевской семьи», — заключила Эклер.

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