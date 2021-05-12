Ракетный обстрел унес жизнь ребенка в израильском городе Лод

Тель-Авив, 12 мая. СМИ сообщили о смерти ребенка и женщины в израильском городе Лод, который находится в 20 километрах от столицы страны — Тель-Авива. Причинами происшествия стал ракетный обстрел.

Сообщается, что жизни ребенка и женщины унес ракетный обстрел израильского города Лод, который производился с территории сектора Газа.

Израильская армия утверждает, что из сектора Газа было выпущено больше 800 ракет.

Ранее сообщалось, почему палестинцы и Израиль не могут много лет заключить мир по сектору Газа. В результате очередного конфликта есть большое число погибших и раненых. Столкновение переросло в полномасштабную войну.