Туристам рассказали, как получить дополнительные мили от авиакомпаний

Вашингтон, 12 мая. Бонусные аэромили можно потратить на авиабилеты, а также на товары и услуги партнеров авиакомпании. О том, как их получить, рассказала стюардесса из США Кэт Камалани.

При любых обстоятельствах во время авиапутешествия важно оставаться вежливыми. Например, если вы заметили, что ваше кресло сломана, не работает экран или кондиционер, бортпроводники могут принести вам дополнительные напитки. Это совершенно бесплатно и делается, чтобы сгладить неудобства.

«Дополнительные услуги — это не обязательство, а добрая воля авиаперевозчика. Если вы грубы, вы ничего не получите», — предупредила Кэт.

Практически у каждой авиакомпании есть своя бонусная программа, позволяющая копить мили, чтобы потом лояльный к ней пассажир мог порадовать себя премиальным перелетом. По словам стюардессы, дополнительные мили вам могут зачислить, если ваш рейс был задержан.

Ранее в МИД Греции рассказали о переговорах по ситуации с авиасообщением с Россией. Как сообщал RT, дату возобновления перелетов между двумя странами озвучат на следующей неделе.