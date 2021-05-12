Дорожники за сутки заделали 73 ямы в Южно-Сахалинске

Южно-Сахалинск, 12 мая. Сахалинские службы продолжают вести ремонт ям на дорогах областного центра. За минувшие сутки было заделано 73 ямы на трех улицах.

Telegram-канал областного правительства сообщает, что работы велись на улицах Крюкова; Белокаменная и на проспекте Мира. Специалисты очистили от грязи и пыли проспекты Мира, Победы, Коммунистический и других улицах.

Сегодня дорожники собираются заделать ямы на улицах Крюкова, Белокаменная, Пушкина и Мира. Отмыть следует участки: от улицы Вокзальной до улицы Горького, от улицы им. И.П. Фархутдинова до ж/д путей, от проспекта Победы до Детской.

Сахалинцев призывают сообщать о найденных ямах на дорогах с помощью сервиса Сахалин.онлайн. Там образом, с начала сезона специалисты выявили более трех тысяч ям, большая часть которых уже устранена.

Недавно жители Башкирии пожаловались главе республики на качество дорог. Жалобы поступают из разных городов и районов Башкирии. Однако в целом качество дорог в республике стало значительно лучше.