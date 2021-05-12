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Жаль, что смертной казни нет: Кабардино-Балкария и Ставрополь поддержали Татарстан

Происшествия
Жаль, что смертной казни нет: Кабардино-Балкария и Ставрополь поддержали Татарстан
Агентство городских новостей Москва  /  Денис Воронин

Казань, 12 мая. Вооруженное нападение на казанскую школу №175 стало одной из самых крупных российских трагедий за последние годы. Граждане разных регионов РФ соболезнуют пострадавшим.

Во вторник 11 мая 19-летний стрелок Ильназ Галявиев устроил стрельбу в казанском учебном учреждении. Его жертвами стали десятки человек. В результате нападения погибло девять россиян, среди которых семь детей, учитель и охранник. Соотечественники поддержали жителей Татарстана посредством своих аккаунтов в соцсетях. Об этом сообщает Regnum.

«Нашей республике тоже не расслабляться, впереди выпускные. Конечно, соболезнования родителям, и пускай нас всех хранит Всевышний», — написала жительница Кабардино-Балкарии Instagram.

Одна из подписчиц отметила, что охраной школ и детских садов должны заниматься профессионалы. О безопасности детей должны думать и родители.

«Трагедия в Беслане ничему не научила нашу систему безопасности в школах!» — написал пользователь под ником zxn85.

Соболезнования землякам выразили и жители Ставрополья. Они также отмечают важность охраны, которая должна быть в учебных заведениях.

«Просто шок. Опять дети. Правильно говорят о возврате смертной казни за убийство детей», — написала Светлана В.

Ранее соболезнования россиянам выразили американцы. Жители США на сайте телеканала Fox News уверены, что в России стрелок получит максимальный тюремный срок.

стрельба казань соцсети школа
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