Киев, 12 мая. Открытый рынок земли позволит сделать ее дороже, и Украине нужно учиться жить в таких условиях. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Украинцы недовольны.

Представитель украинских властей заявил, что этот шаг даст возможность жителям Украины продавать свою землю. Это не значит, что они будут обязаны это делать. Однако пользователи соцсетей, похоже, не очень доверяют правительству, о чем и сказали через соцсети. Об этом сообщает Regnum.

«У тебя есть кусок земли, два на метр, туда и ныряй, а наше не трожь, где ты был, когда моя бабушка и дедушка на этой земле батрачили?!» — написал Саша К.

Одна из украинок отметила, что премьера выбирал народ, и он же может его свергнуть. В этом случае простые комментарии не помогут.

«Немцы хоть вагонами землю вывозили, а эти решили целиком и полностью продать. А людей куда утилизировать?!» — спросила Ирина Д.

Другой пользователь уверен, что сейчас нельзя продавать землю. Этот рынок нужен, но открывать его следует при другом правительстве. Земля — это родина, а ее не продают.

«Ну что, где там скакуны в кастрюлях на голове? Где «банду геть», где майдан с кучей «лидеров»? Нема? А че так?» — поинтересовался Vladimir R.

Ранее академик Национальной академии наук Украины Петр Толочко заявил, что главная ошибка украинского правительства — это переписывание истории Великой Отечественной войны.