Минфин введет переходный период для регистрации М2М SIM-карт

Москва, 12 мая. Переходный период для регистрации М2М SIM-карт в России стартует с начала июня.

Решение о его вводе было принято Минцифры в рамках постановления правительства о перечне необходимых сведений для регистрации корпоративных абонентов в ЕСИА. Специалисты также учитывали предложения, поступившие во время общественного обсуждения.

«Будет предусмотрена возможность для операторов связи в течение трех месяцев с момента вступления в силу данного документа внести информацию об М2М SIM-картах в Единую систему идентификации и аутентификации», — рассказали в министерстве.

Такая возможность должна появиться уже в июне. Заключать договоры разрешат в дистанционном формате посредством портала госуслуг.

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ сегодня создает условия, позволяющие подписывать гражданские сделки с помощью инфраструктуры электронного правительства. Люди смогут безопасно совершать юридически значимые действия.

Недавно стало известно, что депутаты ГД готовят закон, который защитит граждан от нежелательных кредитов. Россияне получат возможность заранее отказываться от любых кредитов и ссуд, которые могут оформить на их имя.