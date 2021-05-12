Мошенники нашли способ использовать старые мобильные номера

Вашингтон, 12 мая. Мошенники могут использовать старые мобильные номера, получая доступ к аккаунтам, устраивая фишинговые и спам-атаки.

Исследование, посвященное использованию старых мобильных номеров в США, опубликовано в журнале Принстонского университета. Ученые с факультета компьютерных наук и из Центра политики в области информационных технологий пришли к выводу, что повторное использование номеров несет серьезные риски для кибербезопасности.

В США, как и в России, после того, как пользователь сменит номер, оператор сотовой связи использует его повторно. Эксперты выяснили, что порядка 66% проанализированных ими номеров все еще были привязаны к учетным записям предыдущих владельцев на популярных интернет-ресурсах (включая Amazon, AOL, Facebook, Google, Paypal, and Yahoo). Таким образом мошенники могли захватить привязанные к этим номерам учетные записи, просто восстановив пароль.

Мошенники могут посмотреть доступные мобильные номера, которые отображаются в онлайн-интерфейсах смены данных, и проверить, не связаны ли какие-то из них с онлайн-счетами предыдущих пользователей.

Согласно выводам американских ученых, из 259 проанализированных телефонных номеров 215 остались уязвимыми для нескольких видов кибератак. На 19 из 200 номеров все еще поступали сообщения и звонки, предназначенные для бывших владельцев. 100 из 259 номеров были связаны с утечкой учетных данных для входа в интернет, что могло позволить взломать учетную запись.

Ранее ФАН подробно писал о самых распространенных уловках телефонных мошенников и способах избежать обмана. Эксперты напомнили, что никогда, никому, ни при какой ситуации нельзя сообщать данные банковской карты: у сотрудников банка они и так есть, и максимум, что они могут у вас спросить, — это последние четыре цифры на карте или кодовое слово, которое вы придумываете в банке при получении карты.