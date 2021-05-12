Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
12 мая 07:04
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
07:00
Общество
Туристы рассказали, что их больше всего удивило во время первой поездки в Крым
06:58
Общество
Туристам рассказали, как получить дополнительные мили от авиакомпаний
06:51
Экономика
Дорожники за сутки заделали 73 ямы в Южно-Сахалинске
06:49
Происшествия
Петербуржец погиб при попытке вытащить машины из своего горящего автосервиса
06:43
Общество
За одни сутки с магистралей и улиц Новосибирска вывезли 600 тонн смета и грязи
06:26
Происшествия
Жаль, что смертной казни нет: Кабардино-Балкария и Ставрополь поддержали Татарстан
06:25
Общество
А людей куда утилизировать: украинцы возмущены заявлениями властей о продаже земли
06:21
Общество
Умер экс-министр социального развития Новосибирской области Сергей Пыхтин
06:16
Общество
Смольный введет новые правила для передвижения и парковки самокатов в Петербурге
06:12
Общество
Заммэра Москвы анонсировал ускоренное возведение медицинских объектов
06:10
Технологии
Минфин введет переходный период для регистрации М2М SIM-карт
06:00
Политика
Экс-депутат Рады Олейник назвал истинную причину гонений на Медведчука
05:51
Технологии
Мошенники нашли способ использовать старые мобильные номера
05:50
Технологии
Названы приложения в смартфоне, ворующие трафик 
05:50
Общество
Новая часть Battlefield выйдет и на консолях предыдущего поколения
05:49
Общество
Власти Бахрейна одобрили вакцину «Спутник Лайт» для экстренного применения
05:46
Политика
Армия Израиля заявила о ликвидации ключевых фигур разведки движения ХАМАС
05:31
Происшествия
Человек погиб при обстреле из сектора Газа в израильском городе Лод
05:25
Происшествия
Режим ЧС ввели из-за разлива нефти в Усинске Республики Коми
05:21
Общество
Туристам предложили посмотреть лунное затмение с борта самолета
Все новости

Мошенники нашли способ использовать старые мобильные номера

Технологии
Мошенники нашли способ использовать старые мобильные номера
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Вашингтон, 12 мая. Мошенники могут использовать старые мобильные номера, получая доступ к аккаунтам, устраивая фишинговые и спам-атаки.

Исследование, посвященное использованию старых мобильных номеров в США, опубликовано в журнале Принстонского университета. Ученые с факультета компьютерных наук и из Центра политики в области информационных технологий пришли к выводу, что повторное использование номеров несет серьезные риски для кибербезопасности.

В США, как и в России, после того, как пользователь сменит номер, оператор сотовой связи использует его повторно. Эксперты выяснили, что порядка 66% проанализированных ими номеров все еще были привязаны к учетным записям предыдущих владельцев на популярных интернет-ресурсах (включая Amazon, AOL, Facebook, Google, Paypal, and Yahoo). Таким образом мошенники могли захватить привязанные к этим номерам учетные записи, просто восстановив пароль.

Мошенники могут посмотреть доступные мобильные номера, которые отображаются в онлайн-интерфейсах смены данных, и проверить, не связаны ли какие-то из них с онлайн-счетами предыдущих пользователей.

Согласно выводам американских ученых, из 259 проанализированных телефонных номеров 215 остались уязвимыми для нескольких видов кибератак. На 19 из 200 номеров все еще поступали сообщения и звонки, предназначенные для бывших владельцев. 100 из 259 номеров были связаны с утечкой учетных данных для входа в интернет, что могло позволить взломать учетную запись.

Ранее ФАН подробно писал о самых распространенных уловках телефонных мошенников и способах избежать обмана. Эксперты напомнили, что никогда, никому, ни при какой ситуации нельзя сообщать данные банковской карты: у сотрудников банка они и так есть, и максимум, что они могут у вас спросить, — это последние четыре цифры на карте или кодовое слово, которое вы придумываете в банке при получении карты.

телефон телефонное мошенничество
Комментировать
Самое популярное
Шахназаров зеркально ответил актеру Назарову на критику парада Победы
Общество 217345 9 мая 2021
Шахназаров зеркально ответил актеру Назарову на критику парада Победы
Британцы обратили внимание на одно слово праздничной речи Путина по случаю Дня Победы
Общество 144788 10 мая 2021
Британцы обратили внимание на одно слово праздничной речи Путина по случаю Дня Победы
«Супераншлаг» на Крымском мосту вызвал бурную реакцию у завистливых украинцев
Политика 90763 10 мая 2021
«Супераншлаг» на Крымском мосту вызвал бурную реакцию у завистливых украинцев
Польские эксперты назвали выступление Путина на параде Победы международным посланием
Политика 87838 10 мая 2021
Польские эксперты назвали выступление Путина на параде Победы международным посланием
Погибшая в Казани учительница английского активно вела Instagram
Происшествия 84080 11 мая 2021
Погибшая в Казани учительница английского активно вела Instagram
Все новости / Технологии / Мошенники нашли способ использовать старые мобильные номера
Рейтинг@Mail.ru