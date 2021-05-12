Названы приложения в смартфоне, ворующие трафик 

Москва, 12 мая. Часть приложений, скачиваемых после покупки смартфона, пользуются интернетом без уведомления пользователя.

Ведущий эксперт АНО «Диалог» Тимофей Ви в беседе с агентством «Прайм» напомнил, что даже при безлимитном тарифе, многие мобильные операторы замедляют скорость интернета после использования определенного объема данных.

Особенно это касается пользования смартфона за рубежом, где интернет ограничен по объему и стоит значительно дороже. Чтобы не остаться без связи, важно ограничить расход интернет-трафика у «наиболее прожорливых приложений».

Проще всего проанализировать потребление интернета в настройках телефона. Чаще всего этот пункт называется «Передача данных». Здесь можно просмотреть, сколько трафика израсходовали различные приложения. Чтобы ограничить расход, можно либо просто меньше открывать данные приложения, либо включить функцию передачи данных только по Wi-Fi.

В настройках также есть пункт «Умное потребление трафика». С его помощью можно самому выбрать временной промежуток, в котором будут работать приложения.

«Отключите автоматические обновление и «апдейтите» телефон и установленные приложения только с помощью Wi-Fi», — советует Тимофей Ви.

За рубежом также следует внимательно относиться к автоматической загрузке всех фото и видео из галереи в облачные сервисы Google Photo или iCloud. Если не отключить эту функцию, она может за очень короткое время полностью израсходовать пакет интернета.

Ранее по просьбе ФАН эксперты по информационной безопасности назвали способы, как не попасть на уловки интернет-мошенников. Злоумышленники для вывода средств могут создавать сайты-двойники известных ресурсов, схожие по названию и дизайну, поэтому при совершении онлайн-покупок важно проверять адрес сайта в соответствующей строке.